Рюте: Русия губи по 30-35 хиляди войници на месец

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Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че Украйна постига успехи на бойното поле, докато Русия търпи огромни загуби. Той подчерта, че Москва все още не показва реална готовност за преговори.

В интервю за Fox News Рюте коментира мащаба на руските загуби.

„Всеки месец те убиват и раняват тежко между 30 000 и 35 000 руснаци. Това са невероятни цифри“, каза той, пише novini.bg.

Рюте добави, че въпреки усилията за насърчаване на мирно споразумение, включително от специални пратеници на САЩ, Кремъл трябва да демонстрира истинско желание за мир.

Според него Русия продължава да настоява на максималистични искания и не показва готовност за сериозни преговори.

Генералният секретар на НАТО отбеляза, че дори директният диалог между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин не е довел до прекратяване на огъня.

По-рано американският Институт за изследване на войната (ISW) съобщи в свой доклад, че руският президент Владимир Путин и високопоставени служители в Кремъл отново са потвърдили ангажимента си към първоначалните военни цели на Русия, а именно пълната капитулация на Украйна.

Анализаторите обръщат внимание на изявление на Путин от 23 юни, в което той казва, че Русия е готова за мирни преговори, но само въз основа на Истанбулските протоколи от 2022 г. Експертите подчертават, че тези протоколи съдържат изисквания, равносилни на фактическа капитулация на Украйна.

Редактор "Екип на Петел",

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