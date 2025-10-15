Рюте: Трябва да убедим Путин, че никога няма да спечели войната в Украйна

Кадър Youtube

Трябва да убедим руския президент Владимир Путин, че никога няма да спечели войната в Украйна, посочи днес генералният секретар на НАТО Марк Рюте в съвместно изявление с украинския военен министър Денис Шмигал.

Остава още работа в това отношение, добави Рюте и отбеляза, че на днешното заседание на министрите на отбраната на страните от пакта в Брюксел е обсъдена възможността съюзниците да повишат подкрепата за Киев, за да бъде Украйна възможно най-силна. По неговите думи съюзниците и техните партньори трябва да продължат да доставят за украинската страна оръжие за нанасяне на поражения и средства за противовъздушна отбрана (ПВО), предава БТА. Той съобщи, че от днес вече половината страни от НАТО изразяват готовност да допринасят за покупка на оръжия от САЩ и предоставянето им на силите на Киев.

Основните количества техника, свързана с европейската ПВО, се осигуряват от САЩ, отбеляза министър Шмигал. Държавите от ЕС плащат за доставките на средства за ПВО към Украйна и ни помагат да оцелеем в предстоящата тежка зима. Разбираме, че Путин ще продължи със своя терор, обобщи той. Министърът посочи, че днес е било обсъдено бъдещето на предложението за изграждане на европейска стена срещу дронове и възможната доставка на ракети с голям обсег за украинските сили.

