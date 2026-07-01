Рюте: Украйна се справя много по-добре на бойното поле

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Украйна сега се представя много по-добре на бойното поле и постига значителен успех, докато Русия губи 35 000 войници месечно. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте пред Financial Times. Рюте посочи, че Западът трябва да засили подкрепата си за Украйна, за да гарантира, че тя е възможно най-силна преди началото на евентуални преговори с Русия.

„Напредъкът, който Русия постигаше преди четири или пет месеца, сега се забави значително. Украйна се представя много, много по-добре. Президентът на САЩ също призна това миналата седмица в Белия дом“, каза той.

Рюте отбеляза, че руският диктатор Владимир Путин „не е вдъхновен“ от загубите на руската армия и успехите на Украйна на бойното поле. Той подчерта, че в момента няма признаци, че руският лидер е готов да седне на масата за преговори.

Според генералния секретар на НАТО Западът трябва да направи повече, за да подкрепи Украйна и да гарантира, че тя е възможно най-силна до началото на преговорите.

„Но Путин трябва да реши дали иска да дойде или не“, добави Рюте.

Генералният секретар на НАТО заяви също, че Русия в момента представлява най-голямата заплаха за Алианса. Той отбеляза, че Москва продължава да работи в тясно сътрудничество с Китай, Иран и Северна Корея.

„Най-голямата заплаха, която ме държи буден през нощта, е Русия“, каза Рюте.

Преди това „Атлантик“ съобщи, че през последните две седмици Украйна е извършила серия от удари с дронове срещу цели дълбоко в руска територия, предимно в и около Москва. Изданието отбеляза, че тези удари не само злепоставят руския диктатор Владимир Путин, но и го обезпокояват, пише Блиц.

Изданието подчерта, че атаката срещу московската петролна рафинерия на 18 юни, по-специално, е била предназначена на няколко нива да „опозори и подкопае Путин“. Атаките срещу московските рафинерии също така сочат към друга цел на Украйна: да се прекъсне достъпът на Путин до средствата, от които се нуждае, за да продължи войната.

Редактор "Екип на Петел",

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