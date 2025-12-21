реклама

Рюте: Вярвам, че младите хора в Европа ще се вдигнат на оръжие, ако нещата с Русия станат сериозни

21.12.2025 / 16:43 3

Кадър Youtube

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте реагира на протестите на младите хора в Германия срещу реформата на военната служба. Той говори за това в интервю за Bild, предава Европейская правда.

Журналисти на изданието обърнаха внимание на Рюте върху факта, че младите хора в Германия протестират срещу наборната военна служба и попитаха как да мотивират по-младото поколение да се бори за страната си.

"Има много дискусии по този въпрос. Но когато погледна Германия - а също и моята собствена страна, Нидерландия - виждам ясно мнозинство, което разбира заплахата и необходимостта да защитава страната си“, отговори Рюте.

"Нямам съмнение: когато нещата станат сериозни, младите хора ще бъдат готови да се вдигнат на оръжие. Путин има 140 милиона жители. Страните от НАТО заедно имат около един милиард. Сега сме по-силни от Русия във всяко отношение“, добави той.

На 19 декември германският парламент окончателно одобри реформата на военната служба в страната, припомня Фокус. По-рано, 5 декември, обсъждането бе внесено в парламента и прието на първо четене.

Законът има за цел да увеличи числеността на Бундесвера от сегашните приблизително 184 000 войници до 255 000-270 000 до 2035 г.

Партиите в управляващата коалиция постигнаха компромис относно новия модел на военна служба през ноември.

Редактор "Екип на Петел"

0
1
уйчо (преди 9 минути)
Рейтинг: 121038 | Одобрение: 6598
Не мога да повярвам, европейските ръководители са си завряли главата в гъза, налазени сме от "мигранти", тотална мангализация, а те ще събират момчета да се бият срещу Русия!
1
0
robotron2000 (преди 27 минути)
Рейтинг: 53982 | Одобрение: 1827
по принцип докато русия правеше военни паради, Европа правеше най яките гей паради.. Ухилен така че могат да нападнат русия с арми ъф ловерс  :blink: хаха. 80 процента от ЗеТ поколението не са държали автомат даже. :alien::blink: така че малко ме съмнява! казвам го при положение че съм за украйна и против русия в тази война.:errm:
0
1
Серж (преди 55 минути)
Рейтинг: 230465 | Одобрение: 46220
Вярвай си...Мека китка, наакана...Болест
1
1
Off Road (преди 58 минути)
Рейтинг: 49703 | Одобрение: 11543
Вярвай си... На бой отиват само старците.

