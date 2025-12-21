Рюте: Вярвам, че младите хора в Европа ще се вдигнат на оръжие, ако нещата с Русия станат сериозни

Кадър Youtube

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте реагира на протестите на младите хора в Германия срещу реформата на военната служба. Той говори за това в интервю за Bild, предава Европейская правда.

Журналисти на изданието обърнаха внимание на Рюте върху факта, че младите хора в Германия протестират срещу наборната военна служба и попитаха как да мотивират по-младото поколение да се бори за страната си.

"Има много дискусии по този въпрос. Но когато погледна Германия - а също и моята собствена страна, Нидерландия - виждам ясно мнозинство, което разбира заплахата и необходимостта да защитава страната си“, отговори Рюте.

"Нямам съмнение: когато нещата станат сериозни, младите хора ще бъдат готови да се вдигнат на оръжие. Путин има 140 милиона жители. Страните от НАТО заедно имат около един милиард. Сега сме по-силни от Русия във всяко отношение“, добави той.

На 19 декември германският парламент окончателно одобри реформата на военната служба в страната, припомня Фокус. По-рано, 5 декември, обсъждането бе внесено в парламента и прието на първо четене.

Законът има за цел да увеличи числеността на Бундесвера от сегашните приблизително 184 000 войници до 255 000-270 000 до 2035 г.

Партиите в управляващата коалиция постигнаха компромис относно новия модел на военна служба през ноември.

