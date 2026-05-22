Рюте покани Зеленски на срещата на върха на НАТО в Турция

Кадър Youtube

Украинският президент Володимир Зеленски ще участва в срещата на върха на НАТО в Анкара през юли, съобщи днес генералният секретар на Алианса Марк Рюте.

„Вече го поканих, да. Той ще бъде там“, заяви днес Рюте по време на пресконференция след среща в Швеция.

"В Анкара трябва да покажем, че постигаме реален напредък, че спазваме ангажиментите си, което означава да произвеждаме повече, да укрепим веригите си за доставки и запасите си, да произвеждаме по-бързо и да се погрижим въоръжените ни сили да разполагат с всичко необходимо, за да възпират и да защитават", заяви Руте вчера, припомня БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!