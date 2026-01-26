Рюте призова ЕС за гъвкавост при използването на заема за Украйна

Кадър Youtube

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте призова днес за гъвкавост при отчитането на разходите по заема от 90 милиарда евро, който ЕС предстои да осигури за Украйна. Рюте говори на общо заседание на комисиите на Европейския парламент по сигурност и отбрана, и по външни работи.

Европейското военно производство далеч не може да осигури на Украйна това, от което страната днес се нуждае, поясни Рюте, цитиран от БТА. Без потока от оръжия от САЩ, Украйна няма да може да продължи да се бори, добави той. По неговите думи тази година украинската страна ще получи като дарение средства за отбрана на стойност 60 милиарда долара.

Наближаваме четвъртата трагична годишнина от руското военно нападение срещу Украйна, украинците преживяват най-тежката зима в последните десетилетия, отбеляза Рюте. Русия продължава да нанася поражения върху енергийната инфраструктура, за да остави украинците на студа и в тъмнина, добави той. Преговорите за мир, водени от САЩ, продължават и имат подкрепата на европейците, обобщи той.

