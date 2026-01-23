С 1,3% са поскъпнали стоките в малката потребителска кошница през януари, най-много доматите, краставиците и картофите

Пиксабей

Малката потребителска кошница достигна до 58,80 евро през януари. Наблюдаваме увеличение спрямо декември с 75 евроцента, което представлява ръст от 1,3%. Това обяви на пресконференция Виолета Иванова от КНСБ. Анализът на синдиката обхваща 21 основни стоки, като целта е да се следят и предотвратят нелоялни търговски практики и необосновано покачване на цените.

Тя представи данните на синдиката за движението на цените през първите седмици след въвеждането на еврото. Изследването на цените е направено в периода 6-10 януари и е сравнено с данните през декември 2025 г. Според КНСБ, след период на относително задържане на цените, от ноември насам се наблюдава по-сериозен ръст (от порядъка на 0,40% - 0,44%), като януарското повишение е най-голямото до момента.

По-значително увеличение има при доматите (15,2%) и краставиците (5,5%). Поскъпнали са и картофите – с 6,5%. По-отчетливо е покачването на цената на охладено пиле, киселото мляко, олиото и яйцата. Лек спад се отчита при ябълките (с 0,7%) и ориза (с 0,3%)., предаде БТА

Ръст има и при минералната вода с 5,6%. От синдиката предполагат, че това увеличение идва от превалутирането. Освен хранителни стоки, обект на наблюдение са били фризьорските и таксиметровите услуги, както и месечните такси за охраняем паркинг.

Данните на КНСБ показват още, че продукти като прясно мляко, ориз и олио в България се продават на по-високи цени в сравнение с редица европейски държави като Нидерландия, Германия и Франция. От синдиката предупреждават, че ако този темп на растеж се запази през следващите месеци, инфлацията може да надхвърли предварително прогнозираните нива.

„В първите четири месеца имаме почти задържане на цените. След месец ноември тази потребителска кошница започва да нараства с 40-44 евроцента, но само за януари спрямо декември нарастването е със 75 евроцента, което е най-голямото нарастване в сравнение с предходните месеци. И ако продължи този ръст и през следващите месеци, то инфлацията ще излезе извън пределите на тази, която е прогнозирана", коментира Виолета Иванова от КНСБ.

