С 1 милион души намаля населението в България

С над 1 000 000 души е намаляло населението на страната за последните 14 години. Към края на миналата година населението е 6,437 млн. човека, което е спад с над 14 на сто за период от 14 години, пише Трафик нюз.



Кърджали е в Топ 5 по брой на пенсионерите. Регионът, заедно с Видин, Габрово, Кюстендил и Смолян, влиза в "сивата“ класация на статистиката с над 40 на сто от населението, което разчита на пенсия.



Към края на 2010 г. пенсионерите са 2,194 млн., а към края на миналата година са 2,052 млн. Това представлява намаление със 142 хил. човека, или с 6,5 на сто. Оказва се, че населението на страната намалява два пъти по-бързо от пенсионерите, посочва "Труд“.



Най-тежко е положението във Видин. За период от 14 години населението на областта е намаляло с над 33 на сто, до малко над 70 хил. човека. Заплатите в областта са едни от най-ниските в страната - средно 1686 лв. през месец март тази година. А пенсионерите са над 42 на сто от населението на областта.



Заради ниските заплати младите хора бягат, което води до намаляване на раждаемостта и застаряване на населението.



В област Габрово също над 42 на сто от хората са пенсионери. Населението на областта също не е много голямо - 93,8 хил. човека, но заплатите са доста по-високи, отколкото във Видин - средно 1892 лв.



Петте областите с най-голям дял на пенсионерите са сред районите на страната с най-голям спад на населението за последните 14 години. Заплатите в Кюстендил и Смолян са сред най-ниските в страната, което е основна причини младите да бягат оттам. София и Варна са с най-младо население.



Най-много хора взимат пенсия за работа в Германия - над 12,5 хил. човека. На второ място е Испания с над 11,3 хил. пенсии, а на трето място е Гърция с над 10,2 хил. Много хора взимат пенсии и за работа в Италия (8,6 хил.), Русия (5,9 хил.) и Великобритания (5,4 хил.). Значителен е и броят на хората с пенсии след работа в Чехия (3,2 хил.), Кипър (2,9 хил.) и Австрия (2,3 хил.).

