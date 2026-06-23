С 10 евро за двама на плаж Palmero beach

Плажен комплект за 10 евро привлича вниманието на летовниците на Кабакум

Докато все повече хора търсят начини да организират по-достъпна почивка край морето, една нова инициатива на плаж Кабакум започва да привлича вниманието на посетителите.

От днес Palmero Beach стартира специална промоционална кампания, в рамките на която плажен комплект с чадър, два шезлонга, масичка и барбарон или стол по избор се предлага на цена от 10 евро.

Още през първия ден от кампанията интересът към инициативата беше осезаем, като много посетители се възползваха от възможността да резервират плажен комплект на цена, която според редовни гости напомня за по-достъпните години по българското Черноморие.

От Palmero Beach споделят, че идеята е била не просто да предложат временна промоция, а да покажат благодарност към хората, които избират плажа през годините.

Като част от инициативата стартира и програма за лоялни клиенти. Всеки гост, който направи четири посещения до края на юни, получава карта с 20% отстъпка, валидна през целия летен сезон.

За мнозина Palmero Beach е име, което от години се свързва с приятна атмосфера, добра организация и достъпни условия за почивка. Именно затова новата кампания предизвика интерес както сред редовните посетители, така и сред хора, които отдавна не са посещавали плажа.

Линкове: за двата ресторанта

- р-т Палермо

- р-т Жар плажъ

Промоционалната оферта е валидна до 30 юни и не важи за събота и неделя.

*публикация