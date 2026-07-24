С 1312 евро глобиха шофьор, изхвърлил незагасена цигара през прозореца на колата в Гърция

Пиксабей

Много високи са глобите в Гърция за изхвърлена запалена цигара поради голям риск от пожари, особено през летните месеци. Гръцките власти предупреждават, че камери следят за нарушители.

На остров Корфу беше наложена най-високата глоба за изхвърлен фас. С 1312 евро беше глобен шофьор на лека кола, който изхвърлил незагасена цигара през прозореца на колата. Камери заснемат нарушението и въпреки, че не е предизвикан пожар, шофьорът е глобен от Пожарната служба на остров Корфу, предаде БНР.

Властите коментираха, че това сигурно е "най-скъпата" цигара, но законът е строг при нарушение на противопожарното законодателство.

През летния сезон контролът в цялата страна е засилен поради повишена опасност от горски пожари. При причиняване на пожар, заедно с административната глоба се налага и наказателна санкция.

Пример е големият пожар до Солун преди дни, които унищожи няколко фабрики и цехове, а токсичният облак достигна до Атина. Огънят е започнал от хвърлена цигара. Нарушителят е 76 годишен грък, който е арестуван.

Според действащото законодателство в Гърция, при изхвърляне на незагасена цигара или друг запалителен предмет глобата е от 500 до 5 хиляди евро. Размерът се определя в зависимост от риска за избухване на пожар.

Властите предупреждават, че законът действа в цялата страна и контролът е постоянен.

Редактор "Екип на Петел",

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