С 1400 процента вдигат таксата за стопаните на куче в града

Само 2561 са регистрираните четириноги

С 1400% се вдига таксата за притежание на домашно куче в населените места от община Велико Търново. Това предвиждат промените Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, пише Борба.

Темата беше дискутирана по време на заседание на Постоянната комисия по проблеми на гражданското общество към местния парламент.

Собствениците вече няма да заплащат по 2 лв. за куче, а по 30 лв., което не е толкова внушителна сума, колкото изглежда на пръв поглед в процентно съотношение. Освен това издръжката на общинския приют за безстопанствени животни е доста солидна.

Срещу вдигането на таксата възрази кметът на Леденик Антон Кръстев. По думите му увеличението може да предизвика още по-сериозен проблем с безстопанствените животни, тъй като много стопани биха предпочели да пуснат кучето си на улицата, вместо да му плащат такса.

„Отделно трябва да имаме предвид, че в населените места кучетата са дворни и си пазят къщата, почти не излизат навън. Докато във Велико Търново има удобства за тях – алеи, тротоари, паркове. Другият момент е дали парите ще се вземат по постоянен адрес на собственика. Това са твърде много средства за някои хора от населените места – увеличение с 1500%, нима инфлацията е толкова“, сподели Антон Кръстев. Той подчерта, че има три списъка с броя на кучетата, един е на ветеринарите, един е на „Местни данъци и такси“ и един на кметовете по места. Според него е добре тези списъци да се синхронизират.

Срещу думите му възрази директорът на дирекция „Бюджет и финанси“ Мариян Маринов.

„Само да кажа, че себестойността на тази услуга е 81 лв., цената, която е предложена, е 30 лв. За което има съответно калкулации“, обясни Маринов. Думите му бяха подкрепени и от Вежен Пенев, който оглавява дирекция „Местни данъци и такси“.

„В закона е записано, че кучето се облага по постоянен адрес на собственика, а не по местоживеене на кучето. Искахме да изравним цените да са еднакви за всички населени места“, каза Пенев.

Според Антон Кръстев има проблем с реалния брой регистрирани кучета. Той посочи, че в Леденик те са 24, но при ветеринарите са записани в пъти повече. Това е така във всички населени места, и във Велико Търново.

„Ако стигнем до ветеринарите и направим координация с тях по някакъв начин, цената няма да 30 лв., а може и 10 лв. да бъде. Затова е себестойността 80 лв., защото не са обхванати всички кучета“, каза още Антон Кръстев.

Такса „куче“ отива основно за издръжката на приюта за безстопанствени животни край Шемшево. Той е глътнал 208 000 лв. през изминалата година. Сумата е разделена на броя на декларираните кучета, които са общо 2561. По този начин се получава и сумата от 81 лв., за която и Мариян Маринов спомена.

