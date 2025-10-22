С 2 години увеличават пределната възраст на военните

Пиксабей

Промяната важи за военнослужещи, които не са упражнили право на пенсия

Парламентарната комисия по отбрана подкрепи на второ четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили. С тях се увеличава с две години пределната възраст за военна служба на военнослужещите, които не са упражнили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съобщи БТА.

Предложението е направено между първо и второ четене от Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС), Станислав Анастасов ("ДПС - Ново начало"), Галин Дурев ("БСП-Обединена левица") и Александър Вълчев ("Има такъв народ").

Според вносителите, през следващите няколко години се очаква висок отлив на военнослужещи, които навършват пределна възраст. Те посочват, че едновременно с реализирането на проектите за модернизация е необходимо да се предприемат действия за повишаване на ефективността и устойчивостта на системата за отбрана.

Увеличаването на пределната възраст с две години се разглежда като инструмент, който може да спомогне за оптимално използване на наличния човешки ресурс в армията.

Други промени в закона

С измененията в закона се създава и изрична уредба за дейността на Върховното главно командване. Регламентира се разрешаването на използването на оръжие или технически средства от въоръжените сили срещу безпилотни автономни системи (дронове) при охрана и отбрана на военни обекти, формирования и техника.

Освен това се разширява обхватът на обучаемите в професионалните колежи. Въвежда се категорията "колежани" – български граждани, които ще придобиват професионална квалификация от направление "Военно дело и отбрана" за нуждите на Министерството на отбраната и други ведомства.

