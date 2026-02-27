С 23 процента повече са доброволните кръводарявания във Варна

Булфото

Ръст на кръводарителите отчитат от Регионалния център по трансфузионна хематология във Варна за изминалата година. Тенденцията на увеличение е устойчива от 2023-а насам. Миналата година през РЦТХ са преминали 13 330 кръводарители. Тези данни посочи директорът на центъра д-р Мирела Кирякова, цитирана от "Морето".



Делът на доброволните безвъзмездни кръводарители също бележи увеличение. Те са 4564 при 3706 през предходния период. Нарастването с над 23% е изключително положителна тенденция и показва нарастваща обществена ангажираност, посочи д-р Кирякова.



Средната възраст на дарителите е около 38–40 години. Най-активни през миналата година са били лицата във възрастовата група 25–45 години. Наблюдава се постепенно нарастване на броя на младите дарители на възраст между 18 и 30 години. Това е стратегически важно за устойчивостта на донорската база, отбелязват от центъра.



Традиционно мъжете са по-големият дял от кръводарителите. През миналата година те са около 65–68%.



През 2025 година област Варна достига 49 кръводарители на 1000 души в активна възраст, което се доближава до препоръките на Световната здравна организация.



Д-р Кирякова се надява тази статистика да се запази и вече постигнатото да бъде надградено.



„Това е общата ни отговорност към пациентите, които ежедневно разчитат на навременна и безопасна кръв“, каза специалистът.



Тя допълни, че винаги най-чувствителни са наличностите от Rh отрицателните кръвни групи. Недостигът при тези групи се усеща по-бързо поради по-ниския процент носители в популацията.



РЦТХ отчита още една положителна тенденция и това е увеличението на кръводаряванията в мобилния пункт. Той продължава да бъде ключов инструмент за организиране на акции в малките и отдалечени населени места, където няма подходящи условия за провеждане на кръводаряване според изискванията.



През 2025 година чрез мобилни екипи са реализирани около 2 000 кръводарявания. Те са осъществени в рамките на организирани кампании, университети, институции и фирми. През 2024 година те са били малко под този брой. Тенденцията е към увеличаване на мобилните акции, отчита д-р Кирякова.

