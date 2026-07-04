С 273 мерки намаляват административната тежест за повече инвестиции у нас

снимка: МИИИ

Предприятия, които инвестират дългосрочно, създават устойчиви работни места и реинвестират във високи технологии, са в основата на икономическите политики, които правителството провежда. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов, който участва в официалното откриване на нови производствени мощности и административна сграда на минерална вода „Михалково“, която отбеляза и своята 70-годишнина от основаването си.

В изказването си той акцентира върху усилията на правителството за намаляване на административната тежест, по-бързото административно обслужване и по-добрата координация между институциите в полза на бизнеса и гражданите. В тази връзка припомни, че само за няколко седмици са предприети конкретни мерки, сред които консолидирането на инвестиционната политика на страната под ръководството на министър-председателя и с координацията на вицепремиера.

Якимов отбеляза още, че е създадено централно координационно звено за стратегическите инвестиции, което ще подобри взаимодействието между институциите. Освен това вече са идентифицирани 273 мерки за намаляване на административната тежест и подобряване на инвестиционната среда.

В заключение Красимир Якимов подчерта, че всички предприети действия имат една обща цел – изграждането на по-предвидима, по-конкурентна и по-ефективна икономическа среда, която стимулира инвестициите и устойчивия растеж във всички региони на страната.

Редактор "Екип на Петел",

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