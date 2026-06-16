С 3,52 промила алкохол: Мъж подкара камион на Община Несебър, блъсна се в ограда и кола на паркинг в Слънчев бряг

Снимка Булфото

32-годишен мъж, без разрешение, подкара товарен автомобил, собственост на Община Несебър.

Той се е блъснал в ограда и кола на паркинга на автогарата в Слънчев бряг.

Сигналът е подаден на 15 юни около 21 часа в Районното управление в Несебър. 32 годишния водач е тестван за употреба на алкохол, като дрегера отчел - 3,52 промила.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство, пише nova.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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