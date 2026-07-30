реклама

С 30% по-скъпи винетки от 1 август, годишната ще е 64,50 евро

30.07.2026 / 07:44 1

Пиксабей

С постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа е заложено увеличение на цените на винетките с 30% от 1 август 20026 г. С промяната на цените на винетните такси се очаква допълнителните приходи ще са в размер на над 22,5 млн. евро през 2026 г. и по над 54 млн. евро годишно през следващите години, съобщиха от кабинета.

В резултат таксите за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона и къмпинг автомобили от категория M l, които не са повишавани от внедряването на електронната система през 2019 г., годишната винетка се предвижда да струва 64,50 евро вместо 49,60 евро. Тази такса остава най-изгодна за ползвателите на републиканската пътна мрежа. Цената на тримесечната ще бъде 35,90 евро вместо 27,61 евро, а на месечната - 19,90 евро вместо 15,34 евро. Цената на седмичната винетка ще стане 10 евро вместо 7,67 евро. Уикенд винетката ще бъде на стойност 6,60 евро. Сега тя е на цена 5,11 евро. Цената на еднодневната винетка ще се повиши от 4,09 евро на 5,30 евро.

Предвижда се актуализация и на размера на компенсаторната такса за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, която от 35,79 евро ще стане 46,50 евро.

Допълнителният ресурс в резултат от промяната на тарифата ще бъде инвестиран в основни ремонти и рехабилитация на пътища III клас, които осигуряват жизненоважна връзка на малките и отдалечени населени места с областните центрове. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на компрометирани ограничителни системи за пътища (мантинели), полагане на дълготрайна термопластична хоризонтална маркировка и изграждане на автономно осветление в рискови зони. Друга част от средствата ще бъде вложена в модернизация на софтуерните модули на ТОЛ системата, разширяване на оптичната мрежа от камери и ограничаване на нивата на неплащане на 1акси йод 2% на годишна база.

Техническите одити показват, че над 35% ог второкласната и третокласната пътна мрежа в страната или общо над 7Q00 км се намират в незадоволително или лошо състояние. Хроничният недостиг на средства за капиталови ремонти води до преминаване на леки повреди в структурни разрушения на пътната основа. Текущият модел генерира средства предимно за текущи аварийни дейности, но не и за цялостна рехабилитация.

Съвременните изисквания за пътна безопасност на Европейския съюз изискват внедряването на скъпоструващи пасивни системи (модерни ограничителни системи с висока степен на задържане), интелигентни транспортни системи за управление на трафика, шумяща хоризонтална маркировка и автоматизирано LED осветление. Сегашните постъпления от винетки покриват базови нужди, оставяйки инфраструктурата без необходимия дефицит на защитни елементи.

Предложената промяна в цената на винетките от 1 август гарантира, че сериозна част от новия фискален товар ще бъде поет от чуждестранни ползватели на мрежата, преди местният бизнес и граждани да усетят пълната тежест. Август е месецът с най-висока концентрация на транзитен трафик през територията на страната. Освен това, генерираният излишък през есенните месеци ще осигури необходимия финансов буфер за зимното поддържане на пътищата.

 

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
1
0
kris (преди 38 минути)
Рейтинг: 640980 | Одобрение: 126690
И на какво отгоре ? Докога София ще решава къде да се харчат тези пари ? Например дават повече на Северозапада отколкото на Варна, а ние имаме 6-7 пъти повече коли тука....А и няма гаранция, че част от тази сума не влиза в нечии шопски  джебове....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама