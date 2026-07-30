С 30% по-скъпи винетки от 1 август, годишната ще е 64,50 евро

Пиксабей

С постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа е заложено увеличение на цените на винетките с 30% от 1 август 20026 г. С промяната на цените на винетните такси се очаква допълнителните приходи ще са в размер на над 22,5 млн. евро през 2026 г. и по над 54 млн. евро годишно през следващите години, съобщиха от кабинета.

В резултат таксите за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона и къмпинг автомобили от категория M l, които не са повишавани от внедряването на електронната система през 2019 г., годишната винетка се предвижда да струва 64,50 евро вместо 49,60 евро. Тази такса остава най-изгодна за ползвателите на републиканската пътна мрежа. Цената на тримесечната ще бъде 35,90 евро вместо 27,61 евро, а на месечната - 19,90 евро вместо 15,34 евро. Цената на седмичната винетка ще стане 10 евро вместо 7,67 евро. Уикенд винетката ще бъде на стойност 6,60 евро. Сега тя е на цена 5,11 евро. Цената на еднодневната винетка ще се повиши от 4,09 евро на 5,30 евро.

Предвижда се актуализация и на размера на компенсаторната такса за пътни превозни средства с общо тегло до или равно на 3,5 тона, която от 35,79 евро ще стане 46,50 евро.

Допълнителният ресурс в резултат от промяната на тарифата ще бъде инвестиран в основни ремонти и рехабилитация на пътища III клас, които осигуряват жизненоважна връзка на малките и отдалечени населени места с областните центрове. Част от ресурса ще бъде насочен към подмяна на компрометирани ограничителни системи за пътища (мантинели), полагане на дълготрайна термопластична хоризонтална маркировка и изграждане на автономно осветление в рискови зони. Друга част от средствата ще бъде вложена в модернизация на софтуерните модули на ТОЛ системата, разширяване на оптичната мрежа от камери и ограничаване на нивата на неплащане на 1акси йод 2% на годишна база.

Техническите одити показват, че над 35% ог второкласната и третокласната пътна мрежа в страната или общо над 7Q00 км се намират в незадоволително или лошо състояние. Хроничният недостиг на средства за капиталови ремонти води до преминаване на леки повреди в структурни разрушения на пътната основа. Текущият модел генерира средства предимно за текущи аварийни дейности, но не и за цялостна рехабилитация.

Съвременните изисквания за пътна безопасност на Европейския съюз изискват внедряването на скъпоструващи пасивни системи (модерни ограничителни системи с висока степен на задържане), интелигентни транспортни системи за управление на трафика, шумяща хоризонтална маркировка и автоматизирано LED осветление. Сегашните постъпления от винетки покриват базови нужди, оставяйки инфраструктурата без необходимия дефицит на защитни елементи.

Предложената промяна в цената на винетките от 1 август гарантира, че сериозна част от новия фискален товар ще бъде поет от чуждестранни ползватели на мрежата, преди местният бизнес и граждани да усетят пълната тежест. Август е месецът с най-висока концентрация на транзитен трафик през територията на страната. Освен това, генерираният излишък през есенните месеци ще осигури необходимия финансов буфер за зимното поддържане на пътищата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!