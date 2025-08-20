С 3400 лева пенсия прецакаха хиляди българи

Пиксабей

8831 души вече са ограничени от тавана на пенсиите и вземат точно 3400 лева вместо по-голяма сума, каквато реално им е определена.



Броят на хората, прецакани от тавана, е с почти двоен ръст спрямо година назад. През 2024 г. хората с максимална пенсия са били 4598. А през 2023-а броят им е бил 2080, показва справка в сайта на НОИ.



Това е така, защото докато пенсиите растат, в последните две години и половина таванът е замразен. За последно максималната пенсия бе вдигната на 3400 лева през октомври 2022 г. и оттогава е без промяна.



Типичният профил на пенсионер на тавана е мъж с някакъв вид превърнат стаж – работещ в сектор „Сигурност“, първа и втора категория труд, и на възраст между 70 и 79 години.



Максимална пенсия вземат много повече мъже, отколкото жени. Представителите на силния пол на тавана са пет пъти повече от дамите – господата са 7345, а дамите едва 1486, пише "Телеграф". Това е така поради няколко причини. Първо, хората на тавана често са работели в силовите структури или в опасно производство, където има повече мъже. Освен това като цяло заплатите на жените у нас са по-ниски от тези на мъжете. Дамите обичайно имат и по-малък стаж.



Почти всички пенсионери са с лична максимална пенсия. Едва 73 души са с наследствена такава.

Почти всички пенсионери с максимална пенсия я получават за осигурителен стаж и възраст. Около една четвърт са тези, които са работили в силовите ведомства. Сред тях има бивши военни, полицаи, служители в ДАНС и т. н.

Получателите на максимална пенсия имат доста дълъг осигурителен стаж. По данни на НОИ към края на миналата година те са работили средно 43 години. Пенсионерите на тавана имат и доста висок индивидуален коефициент – средно 4,18.



Най-много богати пенсионери има в столицата – 3944. В Бургас броят им е 771, а във Варна – 637. Любопитно е, че доста на брой богати пенсионери има и във Враца – 610 души, повече от Пловдив, където са 575. Това може да се обясни с високите заплати и работата в опасни условия в АЕЦ „Козлодуй“, която се намира във Врачанска област. Най-малко пенсионери на тавана има в Силистра и Разград – съответно 21 и 22

