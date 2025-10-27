С 377 милиарда евро Германия създава най-мощната армия в Европа

Пекселс

Фридрих Мерц каза на глас онова, което доскоро се споменаваше само между редовете: Германия възнамерява да превърне Бундесвера в „най-силната конвенционална армия в Европа“, като му осигури „всички необходими финансови ресурси“.

Пет месеца по-късно германският канцлер цели да осъществи на практика тази амбиция, става ясно от правителствени документи, с които се е запознало авторитетното издание „Политико“, предаде БГНЕС.

Обемният списък от 39 страници включва 377 милиарда евро в планирани покупки по всички направления — сухопътно, въздушно, морско, космическо и в киберпространството. Документът представлява общ план за въоръжаване, който ще бъде конкретизиран в бюджета на германската армия за 2026 г., като много от проектите са дългосрочни и без крайни срокове.

В своята цялост списъкът представлява изчерпателна пътна карта за дълго отлаганата модернизация на германската отбрана — план, който е здраво обвързан с местната индустрия.

