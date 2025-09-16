С 4,5 милиона от нашите пари купуват 70 нови коли за депутатите с 590 и 265 конски сили

Пиксабей

Народното събрание ще подмени автопарка си със 70 нови служебни автомобила, чиято обща стойност по договор за лизинг възлиза на 4,5 милиона лева без ДДС, предаде БТВ

Колите, сред които има както мощни бензинови 4х4, така и електрически модели, вече се съхраняват в София и предстои да влязат в употреба от народните представители.

Договорът за оперативен лизинг е сключен за срок от 48 месеца след проведена обществена поръчка. Автопаркът ще бъде съставен от 57 бензинови и 13 електрически автомобила.

Прави впечатление мощността на новите придобивки. Електрическите коли са с мощност 210 kW, или 285 конски сили, и разполагат със заявен пробег от 589 км с едно зареждане. Бензиновите автомобили не им отстъпват, като са със задвижване 4х4 и мощност 265 конски сили. Тези параметри значително надхвърлят минималното изискване, заложено в поръчката, което е било едва 120 kW (160 конски сили).

На въпрос защо са необходими толкова мощни автомобили, от администрацията на Народното събрание дават конкретно обяснение. Оттам уточняват, че колите, обслужващи депутатите, са включени в групата на превозните средства със специален режим на движение.

Този статут им позволява законово да се движат със скорост над ограничението от 140 км/ч по магистралите, когато изпълняват служебни задачи.

"Минималните изисквания са продиктувани от специфичните функции, които изпълнява автомобилният парк на Народното събрание - продължителни командировки в страната и чужбина, представителни функции, свързани с организирани във връзка с дейността на институцията международни прояви", разясняват още от администрацията.

Новите автомобили вече са налични и се съхраняват в столицата. В най-скоро време предстои те да бъдат официално предадени на парламента и да влязат в експлоатация за нуждите на народните представители.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!