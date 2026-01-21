С 500 лева глобиха варненец, опитал да измами КАТ

Пекселс

Районен съд - Варна наложи 500 лева глоба за потвърдена неистина в писмена декларация пред орган на властта, съобщиха от пресслужбата на съда.

На 25 септември 2023 г., подсъдимият 36-годишен мъж подписал и подал писмена декларация пред служител на сектор ”Пътна полиция” към ОД МВР - Варна, в която собственоръчно вписал, че е изгубил шофьорската си книжка. Декларацията била подадена с цел да му бъде издадено ново свидетелство за управление на моторно превозно средство.

В действителност обаче шофьорската му книжка била отнета месец преди това от компетентните властите на конфедерация Швейцария, заради извършено от него

престъпление по швейцарското законодателство – управление на автомобил след употреба на наркотични вещества. Впоследствие отнетото от българския водач оригинално свидетелство за управление на МПС било изпратено по служебен ред до органите на МВР у нас.

36-годишният подсъдим се призна за виновен в извършването на документно престъпление по чл. 313, ал.1 от НК, като постигна споразумение с прокуратурата, което Варненския районен съд одобри.

По силата на споразумението му бе наложено административно наказание - глоба в размер на 500 лв.

Подсъдимият е приел да заплати и сторените по делото разноски. Съдебният акт е окончателен и влиза в сила веднага.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!