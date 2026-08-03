С 58 евро по-високи заплати в градския транспорт във Варна от 1 август

Снимка: Petel.bg

Заплатите на служителите в градски транспорт във Варна от 1 август се вдигат с 58 евро. Това каза Александър Шопов, председател на федерацията на транспортните синдикати към КНСБ.

Днес кметът на Варна Благомир Коцев, председателят на ОбС Христо Димитров, председателите на транспортните синдикати в КНСБ-Александър Шопов и в "Подкрепа"- Иван Кирилов, и Николай Антонов, изпълнителен директор на "Градски транспорт", подписаха споразумение за увеличението със задна дата, предава Радио Варна.

Увеличението с 5% е второ за годината, посочи Шопов.

Той обясни, че ще настояват за допълнително покачване на възнагражденията, чрез държавния бюджет, считано от 1 януари 2027г. Очакванията на синдикатите са следващата година ръстът да е с 10 на сто.

Председателят на федерацията на транспортните работници към КТ- Иван Кирилов и председателят на общинския съвет в града – Христо Димитров, коментираха идеята за създаване на съвет за социално сътрудничество по транспорта.

Кирилов обясни, че за подобен съвет е нужно да има представители на общината, както и такива от транспортните синдикати, за да може да решават заедно проблемите, които изникват в градския транспорт.

Христо Димитров от своя страна, сподели, че и без създаването на подобен съвет, ако управителя на градския транспорт, заедно със синдикатите и всички работници към тях си вършат работата, както трябва, има достатъчно ресурс, за да се решат всички въпроси. Според него, ключът е в комуникацията и изслушването на отделните участници.

Редактор "Екип на Петел",

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