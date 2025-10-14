С Испания - България БНТ събаря "Ергенът" и "Биг Брадър"

Кадър БНТ

НОВА и бТВ са в голяма надпревара за рейтинг. По едно и също време от 22:00 часа разчитат тази вечер на Биг Брадър и "Ергенът: Любов в рая". За първото предаване беше загатнато, че предстоят много вълнуващи моменти точно в тазвечерния епизод, а за "Ергенът" има анонс, че е налице драма с един от най-интересните участници, който е и кметски син, пише Флагман.

По това време обаче БНТ ще излъчи от Валядолид гостуването на националния ни отбор по футбол срещу настоящия европейски шампион.

Мачът е от европейските квалификации. Съвсем резонно всеки истински спортен фен най-вероятно ще го предпочете пред риалити формати.

Хората, които гледат подобни формати, се очаква да раздвоят вниманието си.

А реалититата предразполагат и към думата с не български корени сеир.

Но точно днес вероятността на футболния терен да има повече сеир отколкото в риалити е голяма. Вероятен е тотален разгром, а БНТ сигурно ще се радва на голяма популярност. Зрелището може би, макар и неприятно за футболна България, ще е по-голямо отколкото в имението с розите и къщата с Големия брат.

