С бомбички, нож и бокс: Задържаха трима на протеста в София

10.12.2025 / 18:54 0

Снимка: Булфото

Полицията задържа трима души на антиправителствения протест в София. 

Те са заловени на контролно-пропусквателните пунктове, предава Нова телевизия. 

Става въпрос за 16-годишен с бомбички и 30-годишен криминално проявен с нож и бокс, съобщиха от СДВР. 

Третият арестуван е бил без документи.

 

