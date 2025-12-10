С бомбички, нож и бокс: Задържаха трима на протеста в София

Снимка: Булфото

Полицията задържа трима души на антиправителствения протест в София.

Те са заловени на контролно-пропусквателните пунктове, предава Нова телевизия.

Става въпрос за 16-годишен с бомбички и 30-годишен криминално проявен с нож и бокс, съобщиха от СДВР.

Третият арестуван е бил без документи.

