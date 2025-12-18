С декларация за запазване на българския лев започна сесията на ОбС-Варна

Фейсбук

С декларация за спасяване на българския народ и българския лев, внесена от "Възраждане", започна последната за годината сесия на Варненския общински съвет. На заседанието днес, за първи път след като бяха арестувани, присъстваха освободените срещу парична гаранция Благомир Коцев, кмет на Варна, и общинският съветник Николай Стефанов.

Председателството и слугинажът взеха връх през изминалата година, подчерта в началото на заседанието председателят на Обс-Варна Христо Атанасов. По думите му, сме станали свидетели, че "всичко се управлява от закона на силата", предаде Радио Варна.

Допълнителна точка за финансиране на наем на зала за спортна гимнастика в Спортното училище „Георги Бенковски“ беше внесена на сесията днес. Георги Георгиев от "Възраждане" каза, че учениците през следващата година остават буквално на улицата.

В дневния ред беше предложено да влезе още една допълнителна точка, касаеща сметището в село Тополи, но след гласуването на дневния ред това предложение отпадна. Минути след 11 часа общинските съветници излязоха в почивка.

