С десет човека Англия премина през ада на "Ацтека" и потопи в сълзи Мексико

кадър: БНТ

Англия се класира за 1/4-финалите на Мондиал 2026, след като в луд мач елиминира един от домакините на турнира - Мексико, след победа с 3:2. В един от най-запомнящите се мачове от началото на турнира "трите лъва" показаха характер и нанесоха първа загуба на северноамериканския тим в мач от световни първенства, игран на "Ацтека". Джуд Белингам демонстрира, че се намира в страхотна форма и отбеляза два бързи гола през първата част. Той откри резултата в 36-ата минута, а 99 секунди след това удвои. Хулиан Киньонес намали в 42-рата, а в добавеното време на първата част мексиканците имаха три добри възможности да изравнят. В началото на втората част удар на Нико О'Райли срещна гредата, а в 54-тата минута "трите лъва" останаха с човек по-малко, след като Джаръл Куанса получи директен червен картон. Англия обаче не се смути и стигна до трети гол в 60-ата минута, когато Хари Кейн реализира дузпа. Девет минути след това обаче Раул Хименес също бе точен от 11-метров наказателен удар. Така Мексико отново се доближи само на гол от своя съперник. Домакините обаче не успяха да стигнат до ново попадение и това сложи край на мечтите им. Англия пък за трети пореден път ще играе на 1/4-финал на световно първенство. Островитяните ще спорят за място на полуфиналите с отбора на Норвегия, който по-рано тази нощ елиминира Бразилия, предаде Sportal.bg.

За „трите лъва“ това не бе просто поредният мач, а завръщане на мястото на най-големия им кошмар, където преди 40 години Диего Марадона ги съкруши с „Божията ръка“ и „Гола на века“.

Двубоят трябваше да започне в 03.00 часа българско време, но началото му бе отложено с един час заради сбъдналите се прогнози за гръмотевични бури преди началото на срещата. Според информациите в английските медии очакваната буря в Мексико Сити е започнала малко преди полунощ българско време. Това е задействало протокола за мерки за безопасност при мълнии. Пристигането на играчите на двата отбора пък бе отложено за известно време. В крайна сметка решението бе стартът да се отложи с един час.

Мексико преживяваше един от най-добрите си периоди в историята. Възпитаниците на Хавиер Агире спечелиха и четирите си двубоя до момента на турнира, като впечатляващото е, че до тази нощ не бяха допуснали нито един гол в мрежата си. След победи над Южна Африка (2:0), Южна Корея (1:0) и Чехия (3:0) в груповата фаза „ацтеките“ отстраниха Еквадор с 2:0 в първия кръг на елиминациите.

Статистиката на „Ацтека“ беше стряскаща за всеки гост – Мексико имаше 70 победи и само 2 загуби в официални срещи на този стадион преди днешния двубой. На световни първенства мексиканците нямаха загуба на този терен в десет срещи (осем победи и две равенства). Към това трябва да се добави и екстремната надморска височина от 2240 метра.

Англия обаче беше спечелила последните осем директни сблъсъка с Мексико. В първия кръг от елиминациите "трите лъва" се справиха с ДР Конго след обрат и победа с 2:1.

Хавиер Агире заложи на същия стартов състав, както и в мача с Еквадор. Това означаваше, че на върха на атаката беше Раул Хименес, а по крилата - Хулиан Киньонес и Роберто Алварадо.

Тухел направи три промени в стартовия си състав в сравнение с 1/16-финала с Конго. Джаръл Куанса бе възстановен и започна отдясно на отбраната за сметка на Джед Спенс. Букайо Сака и Антъни Гордън пък замениха на двата фланга на атаката Нони Мадуеке и Маркъс Рашфорд.

Още в 66-ата секунда Деклан Райс получи жълт картон, след като вдигна високо крак и уцели главата на Ромо.

Играта в първите минути бе равностойна, но и доста разпокъсана. Англичаните опитваха да държат продължително топката, за да парират евентуалния натиск на домакините, които бяха тласкани от ентусиазираната подкрепа на феновете си. "Трите лъва" успяха в това си намерение и стояха по-добре в началото.

В 14-ата минута Сака за малко не овладя дълго подаване от Геи, което щеше да го изведе очи в очи със стража на домакините. Първата истинска възможност обаче бе пред вратата на "трите лъва". В 16-ата минута Алварадо много добре центрира отдясно, а Хименес плонжирайки засече с глава. Топката летеше към долния ъгъл, но Пикфорд внимаваше и изби.

Първият удар на англичаните дойде веднага след паузата за хидратация. Гордън достигна до самата аутлиния едно дълго подаване, справи се със Санчес и стреля от малък ъгъл, но Ранхел нямаше проблем да улови. Новото попълнение на Барселона бе най-острият играч на "трите лъва" в първия половин час, като това бе третият му добър пробив отляво.

Англия прие за известно време играта в своята половина, но това явно бе част от плана, защото за кратко време "трите лъва" нанесоха два светкавични удара. В 36-ата минута Пикфорд хвърли топката към Райс, който много бързо спечели терен, след което пусна вдясно към Сака. Крилото на Арсенал задържа, след което много добре центрира в наказателното поле. Кейн увлече бранителите и Белингам остана непокрит и засече с глава - 0:1.

Две минути по-късно Мора загуби топката в своята половина от Андерсън, след което Гордън намери Белингам. Звездата на Реал комбинира в наказателното поле с Кейн, който му върна по земя - втори гол за плеймейкъра на "трите лъва".

Мексико обаче реагира и в 42-рата минута върна един гол. Алварадо центрира от фаул, отбраната на Англия не успя да изчисти добре и топката се озова в Киньонес, който от около седем метра простреля Пикфорд.

До почивката домакините имаха няколко чудесни шанса да стигнат поне до равенство. Хименес стреля на сантиметри встрани от вратата, а Пикфорд направи страхотно спасяване след удар с глава отново на Хименес. В последните секунди Белингам игра брилянтно в защита и изчисти топката точно под носа на Монтес, който бе готов отблизо да се разпише.

Англия започна по-добре втората част. В 49-ата минута Гордън отново напредна отляво и много хубаво пусна в наказателното поле към О'Райли. Неговото остро центриране премина през няколко защитници на Мексико, но нямаше играч на Англия, който да засече топката. Малко след това О'Райли стреля от воле от границата на наказателното поле, но топката срещна дясната греда.

В 52-рата минута Куанса влезе много опасно с бутоните в крака на Гаярдо. Реферът Алиреза Фагани първоначално не отсъди дори нарушение, което доведе до много сериозно напрежение между щабовете на двата отбора. След като играта бе спряна, той обаче изгледа повторение и показа директен червен картон на бранителя на Байер (Леверкузен).

Тухел реагира и замени Сака с Джон Стоунс.

В 58-ата минута Пикфорд изрита силно топката напред, Кейн се пребори за нея и свали към Гордън, който нахлу в наказателното поле и бе препънат от Ранхел - дузпа за Англия. Кейн бе точен от бялата точка, пращайки топката точно до гредата - 1:3.

В 68-ата минута и Мексико получи дузпа, след като Хари Кейн опита да изчисти топката и когато посегна към нея, бе изпреварен от Гутиерес и ритна отдолу крака му. ВАР се намеси, въпреки че според английските медии в този случай няма явна и очевидна грешка на съдията. Той обаче посочи бялата точка, след като изгледа повторение. Раул Хименес бе точен, намалявайки резултата на 2:3.

Тухел пусна още свежи защитници - Спенс и Бърн, а Агире вкара всичките си налични офанзивни футболисти.

През вратата на Пикфорд заваляха центрирания. В 80-ата минута Алварес засече едно от тях с глава, но не успя да насочи топката към вратата. В 82-рата минута път Гутиерес стреля над вратата.

Защитата на "трите лъва" някак успяваше да се справи. Добавеното време бе цели 11 минути. Джордан Пикфорд и защитата на Англия обаче не се огънаха, а и реално мексиканците не успяха да стигнат до чисти положения.

Редактор "Екип на Петел",

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