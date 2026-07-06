С два гола на Холанд Норвегия елиминира Бразилия на Световното първенство по футбол

кадър: БНТ

Норвегия победи Бразилия с 2:1 в Ню Джърси в осминафинална среща на Световното първенство по футбол в Северна Америка. На 12 юли на четвъртифиналите норвежците ще срещнат победителя от мача Мексико и Англия.

Лидерът на скандинавците Ерлинг Холанд се разписа на два пъти, а в заключителните секунди на добавеното време на мача Неймар от дузпа вкара за бразилците, предаде БТА.

Срещата започна динамично и още във 3-ата минута гол на норвежците бе отменен поради засада. Мартин Йодегор изведе отдясно Александър Сьорлот, който върна към Патрик Берг.

Бразилците много бързо показа, че няма само да се защитават. В 10-ата минута Гимараеш много добре намери Мартинели, който центрира по земя в наказателното поле към Куня. Играчът на Манчестър Юнайтед бе препънат от Айер, който скочи на необмислен шпагат. Главният рефер първоначално подмина ситуацията, но след намесата на ВАР прегледа ситуацията на монитора и отсъди 11-метров наказателен удар. Бруно Гимараеш изпълни слабо, а Ниланд хвана ъгъла и спаси.

До първата пауза за хидратация норвежците продължиха да владеят доста повече топката - в над 70% от времето, но "селесао" атакуваше по-опасно. В 24-тата минута Куня влезе в наказателното поле и падна след единоборство Волфе. Звездата на Манчестър Юнайтед поиска нова дузпа, но съдията бе категоричен, че такава няма.

В 30-ата минута Винисиус изведе отляво Мартинели, който напредна и от малък ъгъл потърси подаване към Гимараеш, но Ниланд отново се намеси и отклони с крак.

Пет минути след това Нуса направи добър рейд, след което намери Йодегор в наказателното поле. Капитанът на „викингите“ стреля встрани от вратата. Малко след това и Холанд засече от въздуха след центриране отляво, но Алисон улови без проблем.

В 41-ата минута Бразилия стигна до нова много добра възможност. Йодегор загуби топката и Мартинели изведе отляво Винисиус, който стреля опасно в близкия ъгъл, но за трети път тази вечер Ниланд се намеси много добре и спаси.

Най-добрата възможност за Норвегия дойде в добавеното време на първата част, когато Холанд се пребори с Габриел и Маркиньос за топката, която стигна до Йодегор, който бе сам срещу Алисон, но стражът на Ливърпул спаси.

Второто полувреме започна с натиск на Бразилия. В 54-ата минута Винисиус проби отляво, но не успя да подаде към свой съотборник и спечели единствено корнер.

В 58-ата минута Ендрик влезе на мястото на Куня. Секунди по-късно именно играчът на Реал имаше огромна възможност да открие резултата, след като излезе очи в очи с Ниланд и ударът му премина встрани от целта.

Ниланд в 62-рата минута за пореден път отказа играч на съперника. Райън бе оставен сам в наказателното поле, но ударът му по земя бе майсторски отразен от стража.

Малко след това Шелдеруп проби отляво и опита центриране към Холанд. Алисон не се намеси много добре, но все пак отклони топката, а след това Габриел изчисти. В 67-ата минута отново Холанд пропусна да засече отблизо.

В 75-ата минута Шелдеруп стреля от границата на наказателното поле, но Алисон се намеси на ниво.

Норвегия нанесе своя удар в 80-ата минута, когато Шелдеруп за пореден път проби добре отляво и центрира в наказателното поле, където Холанд изпревари Габриел и засече с глава, пращайки топката във вратата на Бразилия.

В 86-ата минута Каземиро опита изненадващо да прехвърли Ниланд, но вратарят със сетни усилия успя да избие топката в дясната си греда.

В последната минута на редовното време Холанд сложи точка на спора, като с мощен удар от границата на наказателното поле матира Алисон. За таранът на Манчестър Сити това бе седми гол в надпреварата.

Бразилия стигна до почетен гол в последните секунди на добавеното време на срещата, когато Каземиро бе фаулиран в наказателното поле и съдията отсъди дузпа. Неймар бе точен от бялата точка, но за повече нямаше време.

Редактор "Екип на Петел",

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