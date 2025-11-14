С фалшиви свидетели за 100 лева ви взимат апартамента

Кадър Нова тв

В ход е схема за отнемане на имоти с фалшиви свидетели. Има случаи, в които можеш да придобиеш имот по обстоятелствена проверка, като докажеш, че си се грижил за въпросното място в продължение на 10 години, плащал си данъци и сметки. Това става възможно чрез трима свидетели, които се водят пред нотариус, предаде Нова тв

Един от казусите, за които разказва Вероника Димитрова в рубриката „По следите”, е точно такъв – трима лъжесвидетели са заведени при нотариус, за да потвърдят, че мъж от София е стопанисвал два огромни апартамента в центъра на града. Те са на стойност около 1 млн. евро. На единия лъжесвидетел са предложени 100 лв., за да се яви пред нотариус. Същите тези трима „свидетели” няколко дни преди въпросната сделка са направили същото за придобиване на друг имот в Нови Искър. Откраднатите имоти там се оказват десетки. Само в рамките на един ден Вероника Димитрова е получила четири сигнала.

Сделката за апартаментите в столицата е спряна, а лъжесвидетелите са хванати "в крачка". Впоследствие са признали, че са накарани да излъжат.

Срещу 100 лв., които така и не получила, Благовеста Владимирова се съгласила да лъжесвидетелства пред столичен нотариус. Целта била мъж от София да придобие два апартамента в центъра на столицата, на стойност близо един милион евро. Благовеста лъжесвидетелствала и за придобиването и на друг имот в Нови Искър.

Заедно с нея, по същите сделки лъжесвидетелствал и автоинструкторът Валери Бонев от София. Той също казва, че не е взел парите. „Уж трябваше да направя услуга, ама... мечешка работа”, коментира Бонев. Той отказа да отговаря на повече въпроси, защото така му е наредено от адвоката. Отрича да е взел пари.

Освен Благовеста и Валери, в кантората на нотариуса лъжесвидетелствал и трети мъж - Трайчо Йорданов от Видин, който живее в столичния квартал „Орландовци” и работи в автосервиз.