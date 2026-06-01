С грижа за най-малките: „ЛИНА“ с нова детска манипулационна в град Варна

В “ ЛИНА ” – Варна вече посрещат най-малките пациенти в специално обособена детска манипулационна, създадена с внимание към спокойствието и комфорта на децата и техните родители.

За новото пространство разговаряме със Симона Аргирова, медицински лаборант в “ ЛИНА ”.

- Разкажете ни повече за новата детска манипулационна.

- Създадохме я с идеята децата да се чувстват по-спокойни още с влизането. Знаем, че посещението в лаборатория може да бъде стресиращо за тях, затова искахме обстановката да бъде по-уютна, предразполагаща и различна от стандартната медицинска среда.

- Какво е различното тук?

- Подбрали сме меки цветове, детски кът и играчки, които помагат на децата да се отпуснат и да се почувстват по-комфортно. Понякога именно малките детайли правят най-голямата разлика.

- Колко важна е атмосферата при работата с деца?

- Много е важна. Когато детето е спокойно, самото изследване преминава по-леко както за него, така и за родителите. За нас е важно не само качеството на обслужването, но и отношението, с което посрещаме пациентите си.

- Какви са първите реакции?

- Родителите реагират много позитивно, а децата често се впечатляват още с влизането. Радваме се, че можем да направим преживяването по-приятно за тях.

- Къде се намира новата детска манипулационна във Варна?

-В лабораторията ни на ул. „Д-р Анастасия Железкова“ №40, която работи всеки делничен ден от 7:00 до 18:00 ч., а в събота – от 7:00 до 13:00 ч.

При всяко посещение децата получават и малки подаръци, защото вярваме, че вниманието, доброто отношение и усмивката могат да направят преживяването по-спокойно и приятно за тях.

* публикация