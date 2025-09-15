С "грозна картина" посещнаха 15 септември в центъра на Варна

снимки: Район "Одесос"

Пропуснато почистване на два броя от съдовете за битови отпадъци тип бобри на ул. "Барутен погреб", бл.2, "Митрополит Симеон", както и един брой до ул. "Патриарх Евтимий", пълни кошчета на детски площадки в 9, 11 и 12-и м.р. Така посрещнаха днешния празник живеещите там, алармираха от варненския район "Одесос".

Проверката на районните еколозите е завършила с констативен протокол и снимков материал до сметопочистващата фирма ЗМБГ.

Санкцията за грозната картина е в размер на 500 лв. съобразно заложеното в техническата спецификация. Съставен е протокол и за неизметени улици, които утре ще бъдат проверени и, ако резултатът не е според изискванията, ще последва нова санкция, заканиха се от районната администрация.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!