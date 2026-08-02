С инвалидна количка до морето в България – мисия почти невъзможна

Кадър bTV

За хората в инвалидни колички пътят до морето често се оказва непреодолимо препятствие.

bTV провери колко от плажовете по българското Черноморие са наистина достъпни за хората с увреждания и защо дори там, където има осигурен достъп, възникват нови проблеми.

За повечето хора пътят до морето е няколко крачки. За Грета Аспарухова той продължава повече от 30 години. Толкова време жената води битка плажовете у нас да станат достъпни за хората с увреждания.

„Само да ме бутнеш леко, че ще се обърна“, казва Грета, докато се придвижва с количката.

„Това е един от малкото достъпни плажове, в които човек с увреждане може да стигне до определени места, които са приспособени върху дървена скара, рампа“, казва Грета Аспарухова.

По думите ѝ броят на тези плажове към момента е силно ограничен. „Нямам конкретна представа колко са, но не са повече от 5-6“, посочва тя. Напълно достъпен плаж според законовите изисквания все още няма. „Няма съблекални, няма тоалетни за хора с увреждания“, казва Грета Аспарухова.

Затова от месеци тя изпраща писма до Министерството на туризма с въпроси кога ще има официален списък на достъпните плажове.

Оттам посочват, че след проведените обсъждания е изготвен окончателен проект на списък на достъпните плажове. В момента тече съгласувателна процедура, след която документът ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Министерския съвет.

„Спрямо промяната на ЗУЧК, която въведе изискванията за достъп, трябва да има достъп до санитарни възли, които да са изцяло пригодени за хора с трудно придвижване, до съблекални“, коментира Симеон Цветков, председател на Асоциацията за управление на морските плажове.

Достъпната среда обаче струва скъпо. Концесионерите казват, че инвестициите са сериозни и настояват държавата да компенсира част от тях чрез намаляване на концесионните такси.

Част от плажовете по Черноморието вече са снабдени с легла за инвалиди, с които те могат да достигнат до водата.

„Нужно е да се окаже съдействие на човека само когато влиза във водата и когато излиза“, посочва концесионер.

Но дори там, където достъпът е осигурен, възниква нов проблем. Безплатните шезлонги, предназначени за трудноподвижни хора, често се оказват заети от други плажуващи, които твърдят, че имат решение на ТЕЛК.

„Заели сте място за инвалиди?“ – „Като дойде, ще стана“, казва мъж, легнал на шезлонг за хора с увреждания.

За Грета битката за достъпни плажове никога не е била за привилегии, а за правото сама да стигне до морето.

Редактор "Екип на Петел",

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