С изкуствен интелект търсят къде се губи водата у нас

снимка: Булфото

Ако се намалят с 50% загубите на вода, повече от 130 млн. души ще получат достъп до чиста вода. Всяка година 32 млрд. кубически метра питейна вода по света изтича, а водата, която не се събира от доставните услуги за питейна вода, струва повече от 18 млрд. долара годишно.

Държавите по света имат преобладаващи загуби между 30 и 50 процента. Това стана ясно по време на дискусия, посветена на течовете във водоснабдителните системи, която се проведе в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).

Управителят на "Пайп Техник“ инж. Християн Николушев посочи, че България има най-големите загуби в ЕС – над 60%, и представи технология с израелски опит за определяне на участъци с най-спешна нужда от подмяна.

Председателят на УС на "Български ВиК холдинг“ инж. Лозко Лозев заяви, че по-голямата част от общите загуби са физически течове: "Скритите загуби са големият бич“, защото текат много по-дълго.

Той изброи съвременни методи за откриване: ГИС, изкуствен интелект (AI), сателитни снимки и специализиран софтуер.

По думите му през 2024 г. загубите са 63%, а историческите данни са неточни.

"Докато не подменим нашата мрежа… няма да можем да използваме новите технологии", категоричен е инж. Лозев, цитиран от БТА.

Инж. Манол Иванов от "Софийска вода“ представи програмата на дружеството: средното време за откриване на теч е 20 часа и 23 минути, а за отстраняване – 3,40 часа.

Д-р инж. Атанас Паскалев от Българската асоциация по водите (БАВ) заяви, че инвестициите, които ВиК дружествата правят, са крайно недостатъчни.

Той призова да бъде поканен частният сектор с уменията и инвестициите, за да подпомогнат процеса на намаляване на загубите на вода.

