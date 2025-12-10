С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу правителството в София

Снимка: Булфото

Протестиращите срещу правителството в центъра на София изпяха заедно химна на България. От сцената пяха химна и Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП - ДП). С това беше сложен край на демонстрацията, която започна в 18:00 ч., предава БТА. Организаторите призоваха гражданите да се приберат тихо и спокойно и да внимават за провокатори, които са се слели с потока от хора. Засилено е полицейското присъствие в района. Движението е затворено за автомобили.

Множеството изпълни пространството от бул. "Мария Луиза" до Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Събралите се на протест под наслов "Оставка! Пеевски и Борисов вън!" няколко пъти пяха "Когато па, когато па, когато падне Пеевски, не искам аз съм отдолу, за да не падне върху мен" и многократно, докато скачат, скандираха: "Кой не скача е дебел" и "Оставка". Песента беше изпята и от Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от ПП-ДБ.

Беше излъчено и видео с лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов, на което той казва, че никога не би се коалирал с Бойко Борисов. Беше показан и пост на Трифонов, според който никога не би направил договори с Делян Пеевски. На екрана се излъчиха и кадри на Тошко Йорданов и Станислав Балабанов от "Има такъв народ", които казват, че с ДПС няма да преговарят. Протестиращи го освиркваха.

