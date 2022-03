С какво ще ни впечатли Betway казино

Изборът на развлекателна платформа в България е значително улеснен, след като няколко световноизвестни компании взеха лиценз от местния регулатор. Към тази група трябва да причислим Betway казино в Betenemy.com , отличаващо се с вълнуващи игри, множество оферти и студиа за залагане срещу крупие. Участието в оператора е достъпно за пълнолетни лица, но единствено след регистрация. Кои са ключовите преимущества на Бетуей и с какво печели симпатиите на клиентите, ще споделим в следващите редове.





Богато портфолио с видео слотове

Първото нещо, което ще Ви направи впечатление в Betway, е наличието на десетки ротативки. Те са доставени от най-именитите производители на гейминг софтуер и се отличават с прецизно качество. Преминали са нужните проверки за сигурност и имат фиксиран процент на изплащане, който надхвърля 93%.

Очакват Ви слот игри на най-различни тематики. Ще попаднете на най-популярните плодови заглавия, ще опитате късмета си на ротативки с египетски символи и ще участвате в игри, базирани на известни филми. Сред най-търсените разработки в Betway казино се нареждат : Emperor of the Sea, Game of Thrones, Football Star Deluxe, Book of Atem.

Повечето от ротативките предлагат печалби над 5,000 пъти по залога, а освен това включват бонус нива. Активират се безплатни завъртания при събиране на скатери, има функции за удвояване на спечеленото и се задействат режими с падащи награди. Не липсват слотове с премии, които се печелят трудно, но носят печалби за стотици хиляди евро.





Безплатни версии на игрите

Рискът, който крият слот игрите, е изключително опасен за начинаещи. Затова Betway предоставя безплатни версии на ротативките, чиято цел е да информират новите залагащи за евентуалните проблеми и колко се печели в дългосрочен план.

Всеки посетител на онлайн казиното, без значение дали е регистриран, или не, получава достъп до демо игрите. Те се отварят от едноименния бутон и предоставят виртуална сметка с кредити. В случай че загубите средствата от игралния баланс, можете да ги презаредите на момента, рестартирайки машинката.

Спечелените суми от демо версиите не са налични за теглене, но целта е да натрупате опит и да се запознаете с основните характеристики на слотовете.





Живо казино с десетки маси на Evolution Gaming

Студиата в живото казино на Бетуей са дело на известната компания в гейминг индустрията – Evolution Gaming. Тя се грижи за разнообразието в казиното и осигурява изобилие от маси за игра.

Най-многобройни са стаите за залози на блекджек и рулетка. Очаква Ви невероятно приключение с различните вариации на игрите. Ще опитате европейската рулетка с най-висок процент на изплащане, ще играете на маса с две топчета и ще се борите за печалби с Free Bet Blackjack.

Разбира се, не липсват студиа за игра на покер – 3 Card, Texas Hold’em, Киберстъд. Лимитите на залог варират от 0.20 лв. до 20,000 лв., което дава възможност на потребители с различни баланси да се включат в надпреварата. Останалите маси в живото казино са насочени към фенове на бакара, Сделка или не, Монополи, Колело на късмета.

Благодарение на високотехнологичния стрийм следите раздаванията в реално време и избирате дали да се включите, или да пасувате. Всички бутони и чипове за игра са вградени в екрана, а залозите се приемат на момента, без забавяне. Най-големият плюс на Betway Casino е свързан с бързото изплащане на спечелените суми и незабавното обновяване на игралната сметка.

