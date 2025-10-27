С клещи, ножица и кирка: Заловиха двама варненци в момент на кражба

Пиксабей

С клещи, ножица за срязване и кирка са задържани двама криминално проявени и осъждани в момента на кражба, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Инцидентът е станал вчера надвечер, когато полицаите от Първо РУ са установили 26 и 32 – годишните варненци, в момента на противозаконно посегателство.

Двамата мъже са срязали около 100 метра захранващ кабел, когато служителите на реда ги закопчали.

Извършителите за задържани в ареста за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

