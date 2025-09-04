С лекота: Испания ни поведе с 3:0

кадри: БНТ

България и Испания играят при 0:3 в световна квалификация пред пълните трибуни на стадион "Васил Левски". В петата минута гостите поведоха с попадение на Микел Оярсабал. 30-ата минута световният клубен шампион с Челси Марк Кукурея намери далечния ъгъл със силен удар и увеличи аванс на иберийците. В 38-ата минута Микел Мерино се разписа отблизо с глава за 3:0.

Наставникът на "лъвовете" започва със Светослав Вуцов от Левски под рамката. Пред него в защита са Антон Недялков, Кристиан Димитров, Емил Ценов от ЦСКА 1948, за когото това ще е дебют с националната фланелка, и Фабиан Нюрнбергер. Пред тях в полузащитата варненският специалист пуска Илия Груев, Ивайло Чочев и Васил Панайотов, а по фланговете са Николай Минков от Ботев (Пловдив) и крилото на Левски Радослав Кирилов. В центъра на българската атака започва Александър Колев.

Испанският състав започва в традиционното 4-3-3 със суперзвездите Ламин Ямал и Нико Уилямс по крилата, а като централен нападател започва острието на Реал Сосиедад Микел Оярсабал. В халфовата линия на европейските шампиони започват Микел Мерино и Мартин Субименди от Арсенал и Педри от Барселона.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!