С медицински хеликоптер транспортираха 27-годишен мъж с аневризма

С медицински хеликоптер транспортираха от Смолян към София мъж на 27 години от Чепеларе с аневризма на гръдната аорта, съобщи за БТА д-р Красимир Събев – началник на Отделението по анестезия и интензивно лечение.

Пациентът е постъпил в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ вчера по спешност с болки в гърдите. След установяване на диагнозата е взето решение той да бъде транспортиран до „Сити клиник“ – София.

По думите на д-р Събев, най-вероятно на младия мъж ще бъде направена животоспасяваща операция още днес.

