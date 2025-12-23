С между 20 и 50 процента са поскъпнали сладкарските изделия във Варна

Пиксабей

Между 20 и 50 на сто са се повишили цените на сладкарските изделия във Варна през последните месеци. За много от потребителите купуването на торта, баклава или други сладкиши вече е сериозно изпитание за семейния бюджет.

Тортата отдавна се е превърнала в символ на всеки празник – споделен момент и жест към най-близките хора. Днес обаче цената ѝ е предизвикателство за семейния бюджет. Една торта от 12 парчета струва между 60 лева и 150 лева, в зависимост от качеството на продуктите и изработката ѝ, предаде БНТ.

"Цените са близо 10 лева на повечето места за едно парче торта, което е доста. Има хора, които вече не могат дори цяла торта да си купят - купуват половин торта, примерно.", казва Иляйда Мехмедова.

"Толкова са поскъпнали, че вече не искам да купувам торти от сладкарници. Правя си или имам една приятелка, която ги прави.", коментира пред медията Ксения Царева.

Михаил Николов е основател на голяма верига сладкарници във Варна. Казва, че през последната година балансът между растящите разходи в производството и очакванията на клиентите става все по-труден.

Михаил Николов – собственик на верига сладкарници: "Повишила се енергията, повишили са условията, които ползва всеки един модерен бизнес – и опаковки, и транспорт, и всичко останало."

Михаил Николов казва, че за него доволните клиенти са по-важни от печалбата.

"Нашият бизнес е емоция за хората. Нашите стоки не са стоки от първа необходимост и... не можем да увеличаваме цените много. Не можем безкрайно да удържим нещата, но ще се опитаме, защото едно доверие се гради с години.", казва той.

Явор Геров прави първите си торти още като ученик. Днес той вече е майстор сладкар и е превърнал създаването им в изкуство. Въпреки поскъпването на суровините, Явор също не прави компромис с качеството.

"Цените на поръчковите торти, смятам, са се повишили с около 20%. Разбира се, това не означава по-висока печалба за нас, като производители, а напротив, ние целим да покрием по-високите разходи за материали и консумативи. През последните месеци забелязвам сериозно покачване на цените при яйцата, кравето масло.", споделя собственикът на сладкарски цех Явор Геров.

Шоколадът, който е сред най-важните съставки за тортите и сладките изделия, е поскъпнал с близо 200% през последната година, казват от бранша. Но не смятат, че има отлив на клиенти.

"Много малка част забелязвам, че примерно цената им се струва по-висока и се отказват. Редовно получаваме запитвания за така наречените бенто тортички - торти с по-малък размер - от 4 и 6 парчета.", посочва още Явор Геров.

Но потребителите споделят, че купуването на торти и сладкарски изделия вече не е спонтанно удоволствие, а планиран разход.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!