С минута мълчание в памет на Любен Дилов започна днешното пленарно заседание на НС

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С минута мълчание в памет на Любен Дилов започна днешното пленарно заседание на Народното събрание. Предложението да бъде отдадена почит направи Тома Биков от ГЕРБ – СДС, откъдето Дилов беше избран за депутат в 52-рия парламент, но не успя да положи клетва поради заболяване.

Любо Дилов не обичаше мълчанието, но въпреки това аз ще си позволя да поискам минута мълчание в негова памет, каза Биков, цитиран от БТА.

Любен Дилов беше народен представител в осем парламента, беше избран за депутат и в 52-рия парламент, но не положи клетва, припомни в изказването си Тома Биков. Като депутат той не обичаше патетиката, добави Биков.

Любен Дилов наистина остави трайна следа в българското общество, каза след като беше отдадена почит, председателят на Народното събрание Михаела Доцова.

Редактор "Екип на Петел",

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