С над 166 млн. лева са приходите за август на хотелите във Варна

Пекселс

През август 2025 г. приходите от нощувки в област Варна достигнаха 166.4 млн. лв., което е с над 17% повече в сравнение със същия месец на предходната година, сочат данни на Териториално статистическо бюро – Североизток. Основната част от сумата – 145 млн. лв., идва от чуждестранните туристи, а малко над 21 млн. лв. са реализирани от български посетители.

Областта разполага с 392 места за настаняване с 10 или повече легла с общо 26 200 стаи и 64 000 легла, което е увеличение съответно с 1.3% и 3.2% спрямо август 2024 г.

Общият брой на нощувките достигна 1 433 900, като чуждите граждани реализират 1 183 900, а българските – 250 000. Луксозните обекти с 4 и 5 звезди остават най-предпочитани от чужденците – там се концентрират близо 83% от техните нощувки. Българските туристи също се насочват към по-високия клас хотели, като 40 на сто от нощувките им са реализирани в 4 и 5-звездни обекти.

Броят на пренощувалите лица се увеличава с малко над 6% до 319 000, като 77% от тях са чужденци. Средният престой на чуждите туристи в луксозните хотели е 4.8 нощувки, сочи статистиката, пише "Морето".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!