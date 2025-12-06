С народна традиция предрекоха за 2026 година на Бургас

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

С народна традиция предрекоха повече момчета или момичета ще се родят през следващата година в Бургас. На връх Никулден, който е деня на най-големия южен Черноморски град у нас, кметът Димитър Николов разчупи пита.

По-голямата част остана в дясната му ръка, което сочи, че се очакват повече родени момчета.

През миналата година двете парчета бяха почти с еднаква големина, но при лявата бе малко по-голямо.

Курбан бе направен за празника на Бургас. Той бе приготвен от три вида, която е традиционната скумрия, черноморски кефал и хек. Като подправки – бахар, дафинов лист, девесил, пресен черен пипер.

Свети Николай Чудотворец е покровител на рибарите моряците и на банкерите, а от 1992 година с решение на Общинския съвет на Бургас Денят е избран и за празник на града.

Три тона риба бе подготвена в курбана и раздадена на бургазлии.

