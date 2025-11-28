С нова маркировка подобряват движението към Варна

снимка: АПИ

С нова пътна маркировка оптимизират организацията на движението към Варна в пределите на Велико Търново. Новата организация трябва значително да улесни проблема с левия завой към жп гарата и да предотврати затрудненията, които пътуващите към Варна шофьори изпитват.

Маркировката е поставена при разклона за големия магазин за техника на изхода на старата столица в посока морската столица - в пресечката на главен път I-4 с отсечката към жп гарата и ВТУ "Св. св. Кирил и Методий“.

Новата пътна маркировка е изпълнена след възлагане от Областното пътно управление.

Подобрената организация на движение решава проблема с левия завой към жп гарата и затрудняването на трафика в посока Варна. За всички посоки са обособени самостоятелни ленти с достатъчен габарит, предаде "Фокус".

