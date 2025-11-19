С нова схема минават на по-ниска такса при мобилен оператор след изтичане на договор

Пиксабей

Много интересен съвет дава гражданин в социалната мрежа:

Как да минеш на по-ниска такса, когато ти изтече договора!

Виждам, че много хора питат, отговаряли сме НЕ веднъж, но явно не четат внимателно. Най-лесния начин който приложих за себе си е:

Избирам един от трите оператора който ме кефи мен. Естествено дори да имаш договор който скоро изтича, НЕ ти дават добра оферта! Ако дойдеш с номер от друг оператор, ти дават МНОГО добра оферта. Точно заради това когато ми изтече договора, спирам услугата заедно с номера. Идвам с номер от друг оператор, и ми дават много добра оферта. Другия номер го купувам като предплатена карта, ползвам минутите и нета известно време, след което го прехвърлям в друг оператор на договор.

Въобще не ми дреме за номера, тоя договор като изтече го закривам заедно с номера. Взимам нов номер и така всичко се повтаря. До това положение ни докараха самите оператори, аз нямам проблем. Проблем е само ако номера е на фирма, и е развиван дълги години. За частните лица не е проблем, само вие си знаете номера наизуст, никой не ви го знае. Звъните на Гошо, Пешо и Келешо и казвате: Това е новия ми номер, запиши го! Ако много държите на стария ви номер, прехвърлете го на предплатена към друг оператор. Ползвате нов номер 2 години, после него на предплатена. А стария ви от предплатена отива на договор. Само трябва да гледате към кой ще прехвърляте на предплатена. Така всички ваши хора ще знаят тия 2 номера. И да загубите някой номер, боли ви фара, взимате нова предплатена.

Това е, това е!

Друг пита:

А не е ли по лесно да се пренася номера през две години и така да не се налага да се съобщава на всеки познат?

Отговорът не закъснява:

За Вас може би да, за мен НЕ!

Къде е логиката и защо не всеки го устройва, ето защо:

По вашата схема ще трябва 2 години да съм към един или друг При тия двата няма да стъпя и пари да ми дават.

За мен *** са най-малкото зло, и с най-добрата мрежа. Това е така за мен, за друг ще е ***, за трети ще е ***. Демек по вашата схема всеки ще бъде прецакан на всеки 2 години.

Ей сега ще си закрия номера, който го знаят най малко 300 човека.Като ти изтече договора, местиш номера на друг оператор на предплатена карта и след няколко месеца се връщаш на стария оператор като нов клиент, отвръща друг.

Стига си мотал хората . Като гледам кви схеми въртиш ти си от ония в офисите, дето плачат за бой. Те мислят ей такива малоумни схеми.

Много дълго но някой е измислил врътка , и други да мисля за да им писне на мобилните , както на хората им писна от тях!

И ако човек държи да си запази номера, съвета ти олеква.

Много добра схема, ще я пробвам задължително. И без друго всеки набира всеки по телефонен указател. Така ще секнеш разни институции да ти пращат спам, по смс, от разни банки и т.н.

