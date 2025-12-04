С облог за 3 бона изкушиха Емин в „Сделка или не“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Облог за 3 бона предложи митичния банкер на Емин Мехмедов в „Сделка или не“. Целта да ги получи е в края на играта си да има 1 стотинка.

Облогът, банкера предложи, когато в играта най-високата сума бе двойно по-малка, а именно 1500 лева.

Емин е от Горна Оряховица. Излезе с кутия №21. Разказа, че е християнин, и цели да спечели повечко пари, като с част от тях ремонтира покрива на къщата си, а другата да дари на църквата за храна на бедните.

Късметът обаче днес не бе на негова страна. Набързо премахна от играта си големите суми.

Така при най-високата останала – 1500 лева, банкерът му предложи облога, а именно да открие едната стотинка, която никой не търси в играта и така да спечели 3000 лева.

Емин се съгласи. Размени своята за кутия №15, тъй като това е рождената му дата.

След това отвори №21 и видя, че първоначалния му късмет е бил 10 стотинки.

След това, за негово съжаление, обаче отвори едната стотинка и така облога се размина.

Накрая Емин си тръгна със 100 лв. от „Сделка или не“.

