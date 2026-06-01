С общоградско поклонение Варна ще отбележи Деня на Ботев

Снимка: Община Варна, архив

Община Варна организира общоградско поклонение по повод 150-годишнината от гибелта на Христо Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

От 10:00 ч. във вторник - 2 юни, на паметника на великия поет и революционер в Алеята на Възраждането в Морската градина ще се проведе церемония по полагане на венци и цветя с военен ритуал и заупокойна молитва.



Съорганизатори на събитието са Военноморски сили на Република България и Варненска и Великопреславска света митрополия.



В памет на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България, точно в 12:00 ч. ще звучат и сирените в продължение на две минути.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!