С опасност за живота е 50-годишният работник на АПИ, пострадал при катастрофата край Ботевград

Снимка: Булфото

С опасност за живота е 50-годишният работник на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), пострадал при катастрофата край Ботевград. Това съобщиха за БТА от Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Св. Анна" в София.

Мъжът е с тежки фрактури на двете подбедрици, обясниха от лечебното заведение.

По-рано днес от МВР съобщиха, че трима работници на пътната агенция са били блъснати от 69-годишен шофьор, докато почистват храсти при пети километър на Околовръстния път на Ботевград в посока София. От полицията допълниха, че и тримата са транспортирани в болница.

Шофьорът е минал през обезопасителни конуси, блъснал е тримата работници и още една кола. Инцидентът е станал около 13:30 ч.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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