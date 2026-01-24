С опасност за живота са двете деца, пострадали при пожара в София тази нощ

Булфото

В особено тежко състояние с опасност за живота са двете деца, пострадали при пожара тази нощ в жилищна сграда на ул. "Опълченска" в София, каза Радостин Радев, инспектор в Националния оперативен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Пожарът възниква в апартамент на втория етаж. От същия апартамент успяват да се самоевакуира живеещият и майка му. При напускането на апартамента са оставили входната врата отворена, при което се задимява стълбищната клетка, допълни инспектор Радев. Семейство, което живее на седмия етаж, опитва да се самоевакуира, като не преценява правилно, че няма да може да мине през димната завеса. За съжаление, има една загинала жена, на 41 години. Бащата, бабата и две деца – на 11 и 13 години, са пострадали, каза още инспектор Радев, цитиран от БТА.

По думите му задимяването е било много силно и при отваряне на входната врата димът е влязъл в апартамента. Не може да се установи причината за пожара към момента. Можем само да кажем, че е от кухненското помещение, каза инспектор Радев. На мястото на инцидента са изпратени четири пожарни автомобила и 22-ма служители.

В подобни ситуации е най-добре без паника да се прецени много правилно дали човек може да се евакуира. Ако реши, че може да се евакуира, е добре да върви ниско в задименото помещение и пред устата да има някакъв парцал, през който да диша, и максимално бързо да премине. Ако не може да се премине, добре е да се затвори входната врата и да се изолира с мокри кърпи, и да се отиде на тераса или на прозорец, за да сигнализират на екипите на място, че има нужда от евакуация, допълни инспектор Радев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!