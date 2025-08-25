С още месец удължават забраната за износ на инсулини и антибиотици

Снимка: Булфото, архив

До 24 септември 2025 г. се удължава срокът за забрана за износ на инсулини, техни аналози и някои антибиотици. Това е посочено в заповед на министъра на здравеопазването Силви Кирилов, публикувана на сайта на Министерството на здравеопазването.

Инсулините и аналозите им са посочени с търговските им наименования в заповедта. Забраната за износ на антибиотици се отнася за продукти от групата с международно непатентно наименование Azithromycin, Amoxicillin /clavulanic acid и Cefuroxime в лекарствени форми powder for oral suspension и granules for oral suspension.

Информация е предоставена от Изпълнителната агенция по лекарствата относно наличните количества от лекарствени продукти от фармакологичните групи, обект на забраната за износ в търговци на едро и притежатели на разрешение за употреба, както и от регионалните здравни инспекции относно извършване на проверки в аптеки от „открит тип“ за наличността от лекарствени продукти, като са обхванати големи и по-малки населени места.

От притежателите на разрешения за употреба е изискана информация за налични към момента количества лекарствени продукти, както и информация за доставени количества от началото на годината за лекарствените продукти от същите групи, и планирани доставки за следващите шест месеца.

В обобщение е установено, че има затруднение в снабдяването на аптеките и на пациентите с определени инсулини и аналози заради нерегулярна доставка или доставка на по-малко количество, посочва Дарик. За два от лекарствените антибактерилани продукти от групата в лекарствени форми powder for oral suspension и granules for oral suspension е подадено уведомление за постоянно преустановяване на продажбите, а друг е с прекратено разрешение за употреба.

Целта на забраната за износ е да бъде обезпечен българският лекарствен пазар с достатъчно лекарствени продукти за задоволяване на потребностите на населението.

