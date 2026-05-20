С пълно единодушие: Съветници подкрепиха идеята Дара да е почетен гражданин на Варна

20.05.2026 / 10:33 1

Булфото

С пълно единодушие комисията по култура към Общински съвет - Варна подкрепи предложението варненската певица DARA да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на Варна“  за изключителния ѝ принос към българската музика и международния престиж на страната. Основанията за това са изключителните ѝ заслуги за издигане равнището на българската популярна музика на европейско и световно ниво, за големия ѝ професионализъм, вокално майсторство и несломим творчески дух, посочват от пресслужбата на Общински съвет - Варна.

Дарина Йотова – DARA, която е родом от Варна, се превърна в първия български изпълнител, спечелил престижния конкурс „Евровизия“. Победата ѝ беше определена като историческа, след като певицата триумфира с рекорден резултат и убедителна преднина пред класирания на второ място представител на Израел. За първи път от 17 години насам вотът на журито и публиката съвпадна напълно, като и двете страни отредиха първото място на варненската изпълнителка.

Благодарение на победата на DARA България ще бъде домакин на конкурса през 2027 г.  – възможност, която се определя като огромно признание за страната ни и шанс за значителни икономически, туристически и културни ползи, беше изтъкнато по време на заседанието.

Коментари
kjk (преди 35 минути)
Рейтинг: 207292 | Одобрение: 20927
Опитват се да яхнат вълната!!!!

