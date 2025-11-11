С петиция: 170 000 искат безпристрастно разследване на случая с прегазеното куче Мая

стопкадър: Нова тв

Близо 170 хиляди души са се подписали до този момент под петицията с искане за безпристрастно разследване на случая с прегазеното куче Мая в кв."Разсадника" в София.

С подписката се настоява да предприемат законодателни промени, които да засилят отговорността и санкциите при умишлени действия, довели до смърт или страдание на животни.

Днес Софийска районна прокуратура образува по случая досъдебно производство за проявена жестокост към куче. Разследването е възложено на Трето РУ, ще се разпитат свидетели и трябва да се направи видео-техническа експертиза на клипа, показващ как животното е било прегазено от автомобил, предаде БНР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!