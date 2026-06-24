С подкрепата на САЩ: Ливан и Израел обсъждат отстъпването на територии

Снимка Пиксабей

Ливан и Израел обсъждат предложение, подкрепено от САЩ, което предвижда отстъпването на територии, контролирани понастоящем от Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ), на ливанската армия. Това съобщиха официални представители на двете страни, цитирани от Ройтерс.

Предложеният план е част от най-скорошния кръг от преговори между Израел и Ливан във Вашингтон, които продължават, въпреки че Иран се опитва да превърне въпросите, свързани с Ливан, в основна тема на преговорите със САЩ, отбелязва още световната агенция.

В меморандума за разбирателство със САЩ иранската страна включи клауза, предвиждаща прекратяването на военните операции по всички фронтове, включително и в Ливан, пише БТА.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви във вторник, че докато е премиер, Израел ще запази "буферната си зона" в Южен Ливан.

От своя страна Дани Данон, постоянният представител на Израел в ООН, изтъкна пред репортери, че Израел възнамерява да отстъпи някои от териториите, които контролира, на ливанската армия, въпреки че на този етап не е ясно колко голяма ще е територията, от която израелската страна е склонна да се изтегли.

"В крайна сметка искаме да се изтеглим обратно към реката (Литани), за да позволим на ливанската армия да заеме тези позиции", уточни Данон. Река Литани се намира на около 30 километра северно от границата с Израел.

Ливан заяви, че една от основните цели, които ще преследва в преговорите, е гарантирането на пълното изтегляне на ЦАХАЛ от ливанските територии.

Израелски представители посочиха, че ливанските военнослужещи, които ще участват в предложения план на САЩ ще преминат през обучение и проверка, за да се гарантира, че те не са свързани с групировката "Хизбула", докато същевременно Израел ще запази военното си присъствие в установената буферна зона покрай границата.

Ливански представител заяви, че двустраните разговори ще се съсредоточат върху определянето на срок за изтегляне на израелските сили и че крайният план ще бъде оповестен след края на преговорите в четвъртък, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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